Главная — журнал «Трансфузиология»

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Новости трансфузиологии

C​ Новым годом и Рождеством! Дорогие читатели! Примите наши самые искренние поздравления с​ Новым годом и Рождеством! (...)

Конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis» В конце октября состоялось беспрецедентное событие – впервые в России прошел по-настоящему международный конгресс по проблемам тромбозов, кровотечений, врожденной и приобретенной патологии свертывания крови: 3-й Всемирный Конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis» совместно с 8-ой Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и гемореологии». (...)

Вышел №3/2016 журнала "Трансфузиология" Уважаемый читатели! Вышел №3/2016 журнала "Трансфузиология" Приобрести печатное издание можно в редакции. Для этого позвоните нам по телефону 8 (495) 380-02-29 или напишите на электронный адрес info@transfusion-web.ru. Если номер есть в наличии, после оплаты экземпляр будет выслан Вам. Стоимость 1 номера журнала "Трансфузиология" составляет 470 рублей. (...)

Трансфузиология — это раздел медицины, изучающий вопросы трансфузии биологических и заменяющих их жидкостей организмов, в частности крови и её компонентов, групп крови и групповых антигенов, лимфы, а также проблемы совместимости и несовместимости, пост-трансфузионных реакций, их профилактики и лечения.

«Трансфузиология» — научно-практический журнал, посвященный актуальным проблемам трансфузионной медицины и широко освещающий вопросы заготовки, переработки, хранения донорской крови и ее компонентов, лабораторных исследований и применения в клинической практике, а также пропаганды донорства. Большое внимание в журнале уделяется повышению безопасности заготовки крови. Журнал основан в 2000 году.